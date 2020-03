Marc Van Ranst waarschuwt wielertoeristen: “Hou rekening met andere mensen”

Viroloog Marc Van Ranst roept wielertoeristen op om hun snot tijdens het fietsen niet in het rond te laten vliegen. “Het is onhygiënisch en onverantwoord”, klinkt het.

Wielertoeristen hebben weleens de neiging om vanop de fiets hun snot weg te blazen. Daar werd vroeger zelden moeilijk over gedaan, maar in coronatijden ligt dat helemaal anders. Rondvliegend snot kan het coronavirus immers helpen verspreiden, en al zeker als er mensen wandelen op de plaatsen waar de wielertoeristen rijden.

Onverantwoord

Viroloog Marc Van Ranst benadrukt op Twitter dan ook dat wielertoeristen best een zakdoek bij de hand houden. “Zorg dat het snot niet in het rond vliegt. Dat was gisteren onhygiënisch, dat was vandaag onhygiënisch en onverantwoord en dat gaat morgen nog altijd onhygiënisch zijn. Hou rekening met andere mensen”, schrijft hij.