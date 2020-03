Nieuwe app waarschuwt je als je risico loopt om besmet te worden met coronavirus

Drie Vlaamse techbedrijven hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen het coronavirus. Ze hebben een app ontwikkeld die aangeeft wanneer je in de buurt bent geweest van besmette mensen. De app is vanaf volgende week gratis te downloaden.

De app heet ‘Flattening The Curve’ en werd ontwikkeld door techbedrijven Adunio, MyBingli en Gaga. Bedoeling is dat gebruikers de app toestemming geven om hun bewegingen op te volgen en ze hun gezondheidstoestand regelmatig updaten via een uniforme vragenlijst.

Melding

Op die manier registreert de app zogenaamde ‘hot zones’ of ‘danger zones’ – gebieden waar veel infecties zijn – en worden gebruikers gewaarschuwd als ze zich in zo’n omgeving bevonden. “Ben je de afgelopen dagen in de nabijheid geweest van iemand die heeft aangegeven symptomen te ervaren? Dan krijg je hiervan een melding, zodat je je eigen contacten verder kan beperken en je symptomen kan checken”, klinkt het. Daarnaast is de app ook nuttig voor overheden en ziekenhuizen, die door de gegevens gemakkelijker beslissingen kunnen nemen en inschattingen kunnen maken.

Buitenlandse interesse

Verschillende landen, zoals Roemenië, Servië, Macedonië en Rusland, zijn al geïnteresseerd in de app. “Die interesse uit het buitenland is mooi meegenomen. Maar ook in eigen land staan er grote uitdagingen voor ons. Wij staan positief tegenover alle nieuwe ontwikkelingen die er vandaag zijn om deze crisis aan te pakken. We reiken dan ook de hand uit naar potentiële partners en de federale overheid om samen tot één geheel te proberen komen”, luidt het.

‘Flattening The Curve’ wordt vanaf vandaag gelanceerd en is vanaf volgende week beschikbaar in de App store.