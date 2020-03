Pogingen tot phishing nemen toe tijdens coronacrisis

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwt voor een sterke stijging in valse berichten rond het coronavirus die online en via sms worden verspreid. Het CCB heeft sinds 13 februari zo 4.811 meldingen ontvangen.

De valse berichten gaan over het aankopen van mondmaskers, ontsmettingsmiddelen en andere producten. De berichten leiden ook naar valse informatiesites of vervalste collectes, zogezegd bedoeld voor slachtoffers van het virus. De berichten zijn echter bedoeld om persoonlijke informatie of bankgegevens te verkrijgen, of om een computer te besmetten.

Het it-veiligheidsbedrijf Check Point telt dan weer 93 kwaadaardige websites met betrekking tot COVID-19 en meer dan 2.200 verdachte websites. Dat is bijna één website op de zeven, in verhouding tot de 16.000 websites die sinds januari zijn geregistreerd en verband houden met het virus.

Geen mondmaskers kopen op verdachte websites

Het CCB roept op waakzaam te blijven en na te denken vooraleer op een bijlage of een link te klikken, ook in een sms. Ook raadt het CCB af om mondmaskers aan te kopen op verdachte websites. Wie een poging tot phishing wil melden, kan dat op het e-mailadres [email protected]