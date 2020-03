Goedkoopste elektrische auto ter wereld kost amper 840 euro

Het lijkt moeilijk te geloven, maar het is vandaag mogelijk om voor 840 euro een elektrische auto aan te schaffen. De Chinese fabrikant Changzhou biedt de bewuste wagen aan op de Chinese postordergigant Alibaba.

De goedkope vierwieler heet ‘Chang Li’ en is sinds begin deze maand verkrijgbaar bij Aibaba. Het is een tweezitter met een elektrische aandrijving die is ontworpen om aan de meest elementaire mobiliteitsbehoeften te voldoen.

1,1 pk

Even een F1-race betwisten zit er met de Chang Li niet in, want met slechts 1,1 pk zit de elektro-auto dichter bij een op afstand bestuurbare speelgoedauto dan bij een echt vervoermiddel. De Chang Li is 2,50 meter lang, 1,50 meter breed en 1,80 meter hoog. Hij weegt 323 kg en het laadvermogen bedraagt 300 kilogram. De auto heeft onafhankelijke wielophanging en trommelremmen en je stuurt met een motorstuur. Over de veiligheid wordt verder niet gerept.

Extra wattages

Voor wie het net een tandje sterker mag, de Chang Li is ook beschikbaar met een krachtiger 1.000 of 1.200 watt motor. Dat komt overeen met 1,4 of 1,6 pk. Hierdoor zou de achterwielaangedreven auto een topsnelheid van maximaal 30 km/u moeten kunnen halen en wegen met een hellingshoek van 30 graden moeten kunnen bedwingen. De actieradius bedraagt volgens de fabrikant tussen de 40 en 100 kilometer.

Senioren

Met zijn nieuwe lijn mikt Changzhou vooral op senioren en wagenparkbeheerders. Het kleine elektrische voertuig is niet zozeer bedoeld voor de openbare weg, maar meer voor grote privé- en bedrijfsterreinen. Wanneer je er minimaal honderd bestelt, kun je eigen logo’s en andere decoraties laten aanbrengen. Accessoires zoals dakdragers en een bullbar voor de voorzijde zijn eveneens leverbaar, evenals andere carrosserievarianten. Een driezitter is verkrijgbaar vanaf 1.488 dollar (net geen 1.350 euro), een versie voor taxidiensten kost minimaal 1.638 dollar (bijna 1.500 euro).