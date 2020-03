Boer uit Nederlandse ‘Boer zkt. vrouw’ schockeert kijkers

Boer zoekt Vrouw is normaal een programma zonder heftige uitspattingen en gekkigheid, maar daar heeft boer Geert Jan zondagavond eigenhandig verandering in gebracht. Hij besloot in een roze konijnenpak de drie dames in zijn huis een nachtzoen te komen geven.

Ruim 3,5 miljoen kijkers zaten zondagavond weer aan de buis gekluisterd om te zien hoe het de datende boeren vergaat. Inmiddels is het programma in de logeerweek beland, wat inhoudt dat elke boer drie potentiële liefdeskandidaten in huis te logeren heeft. Lekker samen een prakkie eten, een beetje televisie kijken, ongemakkelijk voor je uit staren en de koeien melken. Veel romantiek en wilde uitspattingen zal je in de boerderijen niet snel zien.

Konijn Geert Jan

Tot boer Geert Jan zondagavond uit het niets besloot om zijn drie dames, die al in bed lagen, even een nachtzoen te geven. Gekleed in een iets te krap, roze konijnenpak. De Noord-Hollandse paardenfokker is sinds de eerste aflevering al een echte lolbroek, maar dit zag niemand aankomen.

Op Twitter konden de kijkers de actie van boer Geert Jan wel waarderen. Al liet een enkeling weten te vrezen voor nachtmerries. De vrouwen van Geert Jan konden ook behoorlijk om het geintje lachen, maar later in de aflevering besloot date Betty toch voortijdig op te stappen. Of het konijnenpak de doorslag gaf, zullen we nooit weten.



Als je na dat Corona gedoe alles gezien denkt te hebben, hier is Geert Jan in een te krap roze konijnenpak…#boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/VlXpsRixWa — Wouter Dortmans (@wdortmans) March 22, 2020





Er is altijd iemand tijdens het vriendenweekend die net even een stapje verder gaat dan een ander. Geert Jan is zo'n man. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/V97C3EHsq7 — Danny Blom (@DannyBlom) March 22, 2020