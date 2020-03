Té blije hond verrekt staart bij het kwispelen

Als mens is afstand houden van de medemens – en dus binnenblijven – niet ideaal, maar huisdieren worden er des te blijer van. Rolo, de hond van ene Emma Smith is zelfs zo blij, dat hij zijn staart heeft verrekt door te veel te kwispelen.

De teckel Rolo is onwijs blij dat hij ’s ochtends niet meer wordt achtergelaten en dat zijn baasje de hele dag bij hem is. Ook Emma moet namelijk thuiswerken. En daar wordt Rolo iets té gelukkig van.

Dierenarts

Het viel Emma op dat Rolo moeite kreeg met zijn staart bewegen. Alsof hij stuk is, zo omschrijft Emma het. Ze bracht Rolo naar de dierenarts en daar bleek inderdaad iets mis: Rolo had zoveel gekwispeld dat zijn staart is verrekt.

Op Twitter schrijft ze: “Mijn hond is zo blij dat iedereen thuis is door de quarantaine, dat zijn staart niet meer werkt. We zijn naar de dierenarts gegaan die ons vertelde dat hij zijn staart heeft verrekt door teveel kwispelen”.

Happy Tail

De arme hond kan in elk geval heel wat steun verwachten, de tweet heeft meer dan een miljoen likes en bijna 3000 mensen reageerden. Uit de reacties blijkt onder meer dat er zelfs een naam is voor Rolo’s aandoening, namelijk ‘happy tail’.

Emma heeft gelukkig een update: ze schrijft dat Rolo met een weekje weer genezen moet zijn. Hij is nog steeds onwijs blij, meldt ze.

Mocht je Rolo’s herstel willen volgen, dan kan dat. De hond heeft namelijk sinds een dag zijn eigen Instagram-account.