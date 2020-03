Help jij (weer) mee in de strijd tegen het coronavirus? Vul nu de nieuwe enquête in

Dat het coronavirus een vuil beestje is, dát weten we ondertussen al. Maar hoe gaan we er met z’n allen mee om? Om daar achter te komen vraagt de Universiteit Antwerpen om opnieuw een vragenlijst in te vullen.

Om daar een beter zicht op te krijgen én om betere inschattingen te kunnen maken, kunnen wetenschappers ook vandaag weer onze hulp goed gebruiken!

“De eerste enquêteronde op 17 maart leverde 563.796 deelnemers op. Allemaal heel erg bedankt! Op dinsdag 24 maart start de tweede ronde, afspraak tussen 10 en 22 uur”, klinkt het op de website van de universiteit van Antwerpen.

“Als de Belgen massaal deze korte vragenlijst invullen, geeft dat de experten de mogelijkheid om de evolutie van de coronacurve beter in te schatten”, lezen we verder nog.

Deelnemen kan je dus hier doen, vandaag (24 maart) tussen 10u00 en 22u00! Krijg je een foutmelding, probeer het dan iets later weer opnieuw. Het kan zijn dat door de drukte de website het even lastig heeft.