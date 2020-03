Politie moet feestje stilleggen waar ook burgemeester aanwezig is

In het West-Vlaamse Izegem is zaterdag een feestje met dj-set stilgelegd na tussenkomst van de politie. Het incident vond plaats in de straat van burgemeester Bert Maertens (N-VA), die zelf ook in de buurt was op het moment van het feestje. Burgemeester Maertens krijgt forse kritiek, maar verdedigt zich. Volgens hem was het een “hartverwarmend initiatief ter ere van het medisch en zorgpersoneel in deze moeilijke tijd”.

Volgens de krant Het Nieuwsblad werd de politie zaterdagavond rond 20 uur gealarmeerd door een verontruste buur. Die zag hoe een man een dj-set met lichtinstallatie op zijn oprit had gezet. De muziek ging hard, er werden enkele bakken bier aangesleurd en zo’n dertig mensen kwamen buiten, ook burgemeester Bert Maertens (38), die in de straat woont. De politie kwam ter plaatse en legde het feest stil na overleg met de burgemeester.

“Fijne spontane actie”

Op sociale media is er veel kritiek op het initiatief en op Bert Maertens. “Na alles wat we nu weten. Na alle waarschuwingen die zijn gegeven. Na alle beelden die op ons netvlies staan. Dit is zorgverleners in het gezicht spuwen”, reageert de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op Twitter.

Burgemeester Maertens verzet zich tegen de kritiek. Volgens hem was er helemaal geen sprake van een “buurtfeest”, maar was “een fijne spontane actie van een gemotiveerde buurman”. Het initiatief was volgens Maertens net bedoeld om de zorgverleners een hart onder de riem te steken.

“Ik ben er trots op dat Izegemnaars zo’n momenten organiseren”, aldus Maertens. Maar de N-VA-burgemeester geeft wel toe dat dergelijke initiatieven niet mogen uitmonden in verboden samenscholingen. “Na een kort overleg met de politie bracht ik daarom ook zelf de boodschap aan de mensen dat het initiatief beter gestaakt werd, om elke onduidelijkheid en elk risico te weren”, besluit Maertens.