Gevallen filmproducent test positief op coronavirus

Het coronavirus spaart ook notoire viespeuken niet. Dat mocht de pas veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein aan den lijve onderwinden. Het hoofd van de New Yorkse cipiersvakbond bevestige dat Weinstein positief testte op Covid-19.

Weinstein (68) werd vorige maand veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor verkrachting en zit momenteel zijn straf uit in een cel in New York. Daar zou hij vorige week het virus hebben opgelopen. Een test die zondagochtend werd afgenomen, was positief.

Precaire situatie in New York

Het hoofd van de New Yorkse cipiersvakbond, die het nieuws bevestigde, zegt zich zorgen te maken over de middelen die voorhanden zijn om besmettingen in het gevangeniswezen te voorkomen. Van alle Amerikaanse staten is New York met 15.000 bevestigde gevallen en 114 doden het hardst getroffen door de recente corona-uitbraak.

Riskeert nog eens 28 jaar

Vorige week vrijdag werd ook bekendgemaakt dat Weinstein mogelijk zal worden overgebracht naar Los Angeles waar hij (nogmaals) terecht moet staan op verdenking van verkrachting en seksueel misbruik. Hij riskeert daarbij een bijkomende celstraf van 28 jaar.