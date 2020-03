BIZAR. Australiërs lappen coronamaatregelen massaal aan hun laars

Ook in Australië worden er maatregelen genomen, maar deze foto’s bewijzen dat heel wat inwoners de regels aan hun laars lappen…

Een aantal foto’s die gedeeld werden op Twitter, tonen hoe Bondi Beach in Sydney momenteel vol ligt met zonnekloppers. Maar de Australische regering had nochtans aangekondigd dat bijeenkomsten verboden zijn én dat er minstens 1,5 meter afstand gehouden moet worden als je buitenkomt. Maar het mocht niet baten, want duizenden mensen trokken naar het strand:

This was today at 5pm. Photos taken by me pic.twitter.com/X50IXsdVMI — hylchil (@hylchil) March 20, 2020

Thousands ignore social distancing guidelines and head to Bondi Beach in Sydney https://t.co/hp8KGSeT72 — hylchil (@hylchil) March 20, 2020

