VIDEO. BV’s roepen op om zorgmedewerkers deze vrijdag hart onder de riem te steken

Dankzij de vele mensen in de zorgsector zullen we het coronavirus uiteindelijk verslaan. Zij verdienen dan ook een gigantisch eerbetoon. Een heleboel bekende Vlamingen roepen nu op om alle helpende handen in de bloemetjes te zetten.

Het was mooi om te zien hoe een eerste oproep op sociale media woensdagavond om 20u opgevolgd werd. Mensen applaudisseerden massaal voor onze zorgmedewerkers vanuit hun raam of vanop hun terras. Maar de coronastorm is nog lang niet voorbij, en dus blijven zorgverleners en vrijwilligers druk in de weer om het coronavirus te overwinnen.

Wit laken

Enkele bekende Vlamingen hebben nu een tweede oproep gelanceerd. Ze vragen om vrijdag 20 maart een wit laken of handdoek uit het raam te hangen en om 12u ’s middags een daverend applaus te geven. Onder meer Veerle Baetens, Dina Tersago, Véronique Leysen en haar man Thomas Van der Veken, Daan, Lien Van de Kelder en Wim Opbrouck zetten hun schouders onder de actie. Doe jij ook mee? #mercivanuitmijnkot #samentegencorona