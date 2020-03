Coronavirus steekt stokje voor ‘Friends’-reünie

Slecht nieuws voor de fans van ‘Friends’. Door de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten zijn de opnames voor de langverwachte reünie van de sitcom uitgesteld.

De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep en laat zich voelen in alle sectoren, ook die van de televisie. Zo zijn de opnames voor de ‘Friends’-reünie uitgesteld. Normaal gezien zouden Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt Leblanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow en Matthew Perry deze maand nog samenkomen in hun voormalige studio in Burbank in Californië. De bedoeling was om een panelgesprek te hebben samen met talkshowhost Ellen Degeneres, maar dat is nu uiteraard geen goed idee.

Al tien jaar geduld

Fans van de immens populaire sitcom zullen dus nog iets langer moeten wachten op de reünie. Daar wordt al tien jaar over gepraat, maar pas in februari gingen uiteindelijk alle acteurs akkoord om eraan deel te nemen. Dat de opnames weer in de oude studio zullen doorgaan is geen toeval. Al jaren worden daar rondleidingen georganiseerd door de oude sets met als pronkstuk het nog volledige intacte decor van Central Perk, de koffiebar waar de zes vrienden altijd zaten de keuvelen in de zetel.