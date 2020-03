Vier op de tien mensen masturberen op de werkvloer

Masturberen op de werkvloer, het klinkt als iets uit een van je wildste fantasieën. Als iets dat je nooit écht zou doen, want wie gaat nu snel even naar toilet om klaar te komen? Wel, als we Time Out New York mogen geloven, zijn dat er meer dan je zou denken.

Maar liefst 39% van je collega’s zouden weleens gemasturbeerd hebben op de werkvloer. Een percentage waar je ongetwijfeld van staat te kijken. Want hoe graag de porno-industrie het ons ook wil laten geloven: de meesten van ons associëren werk niet meteen met seks en nog minder mensen doen het op de kopieermachine.

Zelfvertrouwen

Als je er even bij stilstaat, is het echter zo gek nog niet dat 39% van de werknemers zich weleens masturbeert tijdens de kantooruren. Veel jobs gaan namelijk gepaard met een portie stress en wat is er nu beter om te ontspannen dan een orgasme? Juist ja. Volgens een onderzoek van de University of Michigan zou klaarkomen je zelfvertrouwen bovendien een boost geven en laten we eerlijk zijn, daar hebben we zo nu en dan allemaal nood aan. Merk je dat je collega net voor een belangrijke presentatie wel erg lang in het kleinste kamertje vertoeft, dan is er dus een kans dat hij of zij zich (on)gegeneerd aan het masturberen is om tot rust te komen. Of je co-worker zit gewoon met de poepers, dat kan natuurlijk ook.