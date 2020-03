Spaanse vrouw opgepakt omdat ze aan het zonnen was

Een Spaanse vrouw is gearresteerd omdat ze aan het zonnen was. Spanje is in lockdown gegaan en dus mogen mensen niet zonder geldige reden hun huis uit.

De vrouw lag te zonnen op het gras vlakbij de zee in Palma, de hoofdplaats van het eiland Mallorca. Enkele mensen belden naar de politie om het aan te geven. Even later werd de vrouw benaderd door enkele agenten. Ze werd gevraagd om zich te identificeren, maar ze weigerde dat op brutale wijze. Daarop werd ze opgepakt. Ze riskeert een boete tot 29.000 euro voor het overtreden van de regels.

Strenge maatregelen

In Spanje is het door het coronavirus en de lockdown verboden om het huis te verlaten, tenzij het is om naar de supermarkt, apotheek of bank te gaan. Ook heen en terug naar het werk gaan, is nog toegelaten.