Klant van restaurant geeft gigantische fooi om coronaleed te verzachten

Een gulle klant heeft enkele restaurantmedewerkers een beetje troost geboden met een enorme fooi. Het restaurant moest door het coronavirus noodgedwongen sluiten.

Coaches Bar and Grill, een restaurant in Columbus (Ohio) moest afgelopen zondag sluiten door het coronavirus. Een pijnlijke maatregel voor de medewerkers, al verzachtte een klant het leed een beetje. Hij of zij liet een fooi achter van maar liefst 2.500 dollar (2.268 euro). “Deel deze fooi alsjeblieft tussen Tara, Nicky, Jim, Liz en Arrun”, stond erbij geschreven.

De medewerkers waren tot tranen toe geroerd door het mooie gebaar. “Onze medewerkers waren duidelijk aangedaan. Ze gaan het tussen elkaar delen en het zal hen zeker en vast helpen. We zijn een familie en we zullen hier samen doorkomen”, reageerde een van de medewerkers, Benny Leonard, aan WCMH.

When the going gets tough, the tough stay loyal. This loyal, amazing patron of Coaches on Bethel left the staff a $2500 tip to help lighten the losses during this required closing of Restaurants & Bars in Ohio. @OnCoaches @nbc4i @GovMikeDeWine @wsyx6 @DinoTrip @10TVBot pic.twitter.com/scTpMJo0N1

— Coaches on Bethel (@OnCoaches) March 16, 2020