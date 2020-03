Qmusic en Studio Brussel lanceren radioprogramma over coronavirus.

Qmusic en Studio Brussel lanceren maandag allebei een nieuw radioprogramma over het coronavirus. ‘Blijf in uw kot!’ op Qmusic en ‘Café Quarantaine’ op Studio Brussel moeten zo mensen informeren over het virus en mensen in quarantaine steunen en helpen.

Qmusic en VTM starten maandag samen het live-programma ‘Blijf in uw kot!’. Het programma zal van 9 tot 12 uur op radio en televisie gebracht worden, vanuit een kot. Elke dag zullen een VTM-schermgezicht en een Qmusic-dj gebruik maken van onbemande camera’s om het programma, op veilige afstand van elkaar, te presenteren.

#samentegencorona

Hiermee willen Qmusic en VTM zich, net als de andere mediamerken van DPG Media, achter #samentegencorona scharen. “Als massamedium hebben wij nu een rol te spelen”, zegt Maarten Janssen, channel manager VTM. “Informeren, maar ook in deze bijzondere omstandigheden zorgen voor genoeg sociaal contact en verbinding.” Ook Studio Brussel start maandag met een nieuw programma: ‘Café Quarantaine’. Dat zal dagelijks van 18 tot 22 uur uitgezonden worden.