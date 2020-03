Japanner krijgt doodstraf voor moord op 19 mensen

Een Japanse man is vandaag ter dood veroordeeld voor de moord op negentien gehandicapte mensen in 2016. Het was een van de ergste massamoorden sinds 1945 in Japan.

De dertigjarige Satoshi Uematsu vermoordde op 26 juli 2016 de negen mannen en tien vrouwen één voor één, in hun slaap met een mes. Hij doodde ze in een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Sagamihara, ten zuidwesten van Tokio. Daar had hij blijkelijk vroeger gewerkt. Nog eens 26 mensen raakten gewond, het merendeel van hen zwaar.

Geen spijt

De man heeft nooit gezegd spijt te hebben. Uematsu handelde uit een verlangen om mensen met ernstige handicaps te “redden”.