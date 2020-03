Een potje seks zorgt voor twee dagen lang plezier

Er wordt soms nogal geheimzinnig over gedaan, maar feit is dat de meeste mensen houden van seks. Een orgasme op tijd en stond is nu eenmaal deugddoend. Niet alleen op korte, maar ook op lange termijn. Dat is althans de conclusie van een Amerikaanse studie.

Het aantal onderzoeken dat al gedaan werd met betrekking tot seks is haast niet meer bij te houden. Regelmatig vrijen zou niet alleen goed zijn voor de band met je partner, maar het zou ook helpen tegen stress en zelfs een goed middeltje zijn tegen hoofdpijn.

Voldaan

Sommige mensen ervaren helaas heel wat druk om regelmatig, zo niet dagelijks, tussen de lakens te duiken. Op die manier willen ze hun relatie een boost geven of bewijzen dat ze over een ‘gezond’ libido beschikken. Niet alleen heeft het geen zin om jezelf te verplichten om seks te hebben terwijl je eigenlijk niet echt in de mood bent, het is ook wetenschappelijk gezien nergens voor nodig. Volgens een studie van de Florida State University gepubliceerd in Psychological Science zou één enkel potje seks namelijk twee dagen genot verschaffen. Zowel mannen als vrouwen voelen zich op seksueel vlak 48 uur volledig voldaan na een vrijpartij. Uiteraard is het ook helemaal oké om een keer per week of zelfs een keer per maand of nog minder seks te hebben – het is maar net waar jij je goed bij voelt.