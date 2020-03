BIZAR. Conferentie over coronavirus wordt afgelast omwille van… coronavirus

Het coronavirus maakt vele slachtoffers. Niet alleen mensen, maar ook evenementen zoals concerten en beurzen moeten er nu aan geloven om de verspreiding van het virus tegen te houden. Dat lijdt soms tot absurde situaties, want in New York werd een coronameeting van een denktank over buitenlands beleid afgezegd net omwille van het coronavirus.

De denktank ‘Raad van Buitenlandse Betrekkingen’ had deze vrijdag in New York een aantal bijeenkomsten gepland, waaronder één met de titel “Zakendoen Onder Coronavirus”. Die meeting, en al de overige, werden echter door de groep gecanceld omwille van de coronavirusuitbraak in de stad. Dat schrijft Bloomberg News.

Halve marathon gaat niet door

Het aantal met het Covid-19virus besmette patiënten in de stad New York liep gisteren op van 20 tot 36, zo maakte burgemeester Bill de Blasio bekend. Daarop werd besloten om enkele evenementen, zoals de Internationale Autoshow en de populaire halve marathon (met 25.000 lopers) af te gelasten. Maar ook evenementen die weleens nuttig zouden kunnen zijn om te leren omgaan met het nieuwe coronavirus, worden dus gecanceld.