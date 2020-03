VIDEO. Bejaarde voetballer verbreekt opvallend wereldrecord

Ezzeldin Bahader heeft een nieuw wereldrecord behaald. De 75-jarige Egyptenaar scoorde in een officiële wedstrijd waardoor hij de oudste ooit is. Vorige maand verscheen de man al is in het nieuws omdat hij het record van oudste profvoetballer ter wereld wil verbreken. Daar is hij bijna in geslaagd. Om dat record te behalen moet hij nog één wedstrijd spelen.

De Egyptische Ezzeldine Bahader, vader van vier en grootvader van zes kinderen, moet twee opeenvolgende wedstrijden afwerken om oudste profvoetballer ter wereld te worden. De eerste zit er intussen op. October 6 speelde 1-1 gelijk tegen Genius. Zijn ploeg stond lange tijd op achterstand toen de 75-jarige man plots in het slot een penalty kreeg. Hij wist de elfmeter gemakkelijk om te zetten. Hiermee is Bahadar de oudste profvoetballer die scoort in een officiële wedstrijd en verbreekt hij het record van Japanner Miura die op 53-jarige leeftijd scoorde.

Ander record

Zijn andere doelstelling om oudste voetballer ter wereld te worden, kan hij nog steeds behalen. Hiervoor moet hij de volgende wedstrijd op 21 maart volledig afwerken. Bahadar gaf wel mee zich geblesseerd te hebben vorige wedstrijd, maar dat hij de match toch wou uitspelen. De coach, Ahmed Abdel Ghany, sprak met Talksport: “Het is zeer goed voor Egypte om een record te hebben in de ‘Guinness Book of Records’ en voor ons om hem in de club te hebben.” Als de Egyptenaar op 21 maart 90 minuten speelt, wordt hij officieel de oudste profvoetballer ter wereld.