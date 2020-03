Aziatische man wordt met luchtverfrisser besproeid tegen coronavirus

In New York in Amerika is een Aziatische man aangevallen omwille van zijn uiterlijk. Het coronavirus, dat voor het eerst werd ontdekt in Wuhan in China, zorgt ervoor dat sommige personen alle mensen met Aziatische afkomst als besmettelijk zien.

In een metrostel in New York is een Aziatische man lastig gevallen omwille van zijn Aziatisch uiterlijk. Hij wordt door de dader gezien als een besmettelijk persoon. In de video is te zien hoe een man vraagt aan het slachtoffer om de wagon te verlaten, ondanks dat er veel plaats vrij is in het metrostel. De Aziatische man weigert te luisteren en blijft gewoon staan, wat de andere passagier niet zint.

Luchtverfrisser

Aangezien het slachtoffer blijft staan, kiest de dader ervoor om een luchtverfrisser te nemen. Hiermee spuit hij in de richting van de Aziatische man, want op die manier denkt hij het virus tegen te gaan. Om geen verdere problemen te veroorzaken werd het slachtoffer vervolgens door een andere passagier naar een andere wagon geleid. De politie onderzoekt nu het voorval. Vorige week werd ook al een student in Londen aangevallen omwille van zijn Aziatische afkomst.