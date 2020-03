‘Zorg en Zoveel Meer’ plaatst palliatieve zorgen in positiever daglicht

De drie Belgische federaties voor palliatieve zorg hebben samen een campagne gelanceerd om palliatieve zorg positief in beeld te brengen: ‘Zorg en Zoveel Meer’. Volgens de drie federaties kan jaarlijks voor bijna 100.000 mensen in België palliatieve zorg worden voorzien.

De federaties onderstrepen in een gezamenlijk persbericht dat palliatieve zorg de levenskwaliteit van de patiënten en hun naasten sterk verbetert. Volgens de studie PICT (Palliative Care Indicators Tool) uit 2015 kan bijna 20% van de patiënten in ziekenhuizen en 15% van de bewoners van zorg- en rusthuizen van stervensbegeleiding genieten, maar heeft een groot deel van hen er geen toegang toe.

Levenskwaliteit verbeteren

«Met de campagne slaan de drie federaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen», klinkt het. Volgens hen is het hoog tijd dat we stervensbegeleiding door andere ogen gaan bekijken. Ze willen «de vooroordelen en onduidelijkheden erover uit de wereld helpen en een positieve boodschap de wereld insturen: palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten en moedigt hen aan om het beste te halen uit het leven ondanks de ongeneeslijke ziekte».