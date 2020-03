Gezond eten op het werk is prioriteit voor de Belg

De gemiddelde Belg brengt het grootste deel van zijn tijd door op de werkvloer. Onze eetgewoonten op kantoor hebben hierdoor een aanzienlijke invloed op onze algehele gezondheid. Daarom is het noodzakelijk om tijdens de werkdag in te zetten op evenwichtige voeding. Dat is de missie van FOOD, het Europese publiek-

private programma dat al tien jaar wordt gecoördineerd door Edenred.

«Het FOOD-project, dat een referentieprogramma op Europees niveau is geworden, versterkt Edenred’s engagement voor evenwichtige voeding op het werk,» zegt Olivier Bouquet, General Director van Edenred Belgium. «Of het nu gaat om onze maaltijdcheque-

oplossingen of om onze aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wij zijn ervan overtuigd dat de werkplek een bevoorrechte plek is om concreet op te treden in de keuze voor gezonde voeding.»

Gezonde lunch

In België eet 94% van de Belgen regelmatig op het werk, waarvan 62% zelfgemaakte maaltijden van thuis meeneemt. «De lunchpauze is niet langer een eenvoudige pauze overdag, maar een manier om jezelf te verwennen met een lekkere, evenwichtige en gezonde maaltijd,» zegt Sylvie Dujardin, voedingsdeskundige voor het FOOD-programma. «Het gaat om een collectief bewustzijn van het belang van welzijn op het werk, of het nu gaat om werkgevers, werknemers of restauranthouders.»

De Belg doet het goed

Wat evenwichtige voeding betreft, geeft 74% van de Belgen aan dat ze aandacht besteden aan de voedingswaarde van hun maaltijden op het werk. Bovendien zegt 64% van de ondervraagde Belgische restauranthouders dat hun klanten expliciet op zoek gaan naar een evenwichtig maaltijdaanbod en dit ook waarderen, terwijl het Europese gemiddelde slechts 47% bedraagt. Volgens de FOOD-barometer hechten de Belgen veel belang aan volgende zaken: de nutritionele kwaliteit (74%), de lokale herkomst en seizoensgebondenheid (65%) en het voedingsevenwicht (60%).

«De Belgen zijn steeds meer op zoek naar informatie over de herkomst en de voedingskwaliteit van wat ze consumeren. De popularisering van de Nutri-score in supermarkten heeft de laatste tijd invloed gehad op de bewustwording van de consument. Deze tendens zal zich in de toekomst waarschijnlijk verderzetten», aldus Laurence Doughan, coördinator van Nutri-score voor de FOD Volksgezondheid en partner van het FOOD programma.

Technologie voor werknemers

Nieuwe technologieën die een evenwichtige voeding bevorderen, winnen aan populariteit. Volgens 65% van de ondervraagde Europese werknemers kunnen nieuwe technologieën een positieve rol spelen op het gebied van voedsel op het werk. Van de besproken oplossingen worden recepten en voedingsadviezen door 50% van hen beschouwd als de beste manier om betere eetgewoonten aan te nemen.