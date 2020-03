Bijna veertig nieuwe besmettingen met coronavirus in België

Er zijn 39 nieuwe besmettingen met het coronavirus in België. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. In totaal zijn er in ons land nu 239 besmettingen vastgesteld sinds het begin van de epidemie. Intussen kleuren ook de Europese beurzen bloedrood.

Er zijn 22 nieuwe besmettingen in Vlaanderen, 7 in Brussel en 10 in Wallonië. In Nederland werden vandaag al 56 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus geregistreerd. Bij onze noorderburen zijn nu 321 mensen besmet.

De FOD Volksgezondheid meldt ook dat er een beginnende, maar nog erg beperkte circulatie is van het virus onder de Belgische bevolking: “Omdat de reizigers uit Noord-Italië naar zowat alle gemeenten in België terugkeerden na hun vakantie, ontstaat die lokale circulatie vanop verschillende plekken verspreid over het grondgebied.”

Wellicht ligt het aantal effectieve besmettingen een stuk hoger. In het weekend gaan mensen doorgaans minder snel naar de dokter, wellicht worden niet alle coronagevallen gedetecteerd en bovendien wordt het aantal tests beperkt door een tekort aan de nodige producten.

Louvre beperkt aantal bezoekers

Inmiddels heeft ook het Louvre in Parijs, het drukst bezochte museum ter wereld, het aantal bezoekers wegens het coronavirus beperkt. Alleen wie al online een ticket heeft gereserveerd of gratis toegang heeft, wordt toegelaten, laat het museum weten.

De beperking komt er nadat het Louvre vorige week twee dagen moest sluiten toen het personeel weigerde te werken uit bezorgdheid om hun gezondheid.