Condooms krijgen nieuwe functie dankzij coronavirus

Mondmaskers en handschoenen vliegen tegenwoordig de rekken uit, maar nu zijn ook condooms zeer populair. En niet om te vogelen, maar om je te beschermen tegen het coronavirus. Mensen gebruiken het om rond hun vingers te plaatsen en zo een mogelijke besmetting tegen te gaan.

De mondmaskers en handschoenen zijn momenteel razendpopulair. In België kampen we nu al aan een tekort aan maskers. In Australië en Singapore gebruiken ze nu ook condooms. Inwoners van beide landen beschermen zo hun lichaam tegen het coronavirus. Door deze rond hun vingers te zetten vermijden ze alle mogelijke contact met bacteriën. Ze gebruiken de condooms vooral wanneer ze op knopjes van bijvoorbeeld een lift moeten drukken of een deurklink moeten raken, dat schrijft de The Mirror.

Lege rekken

De voorraad condooms in de Australische en Singaporese supermarkten geraakt stilaan op door de grote vraag. Op foto’s is te zien hoe de rekken in de winkels zo goed als leeg staan. Het wordt afwachten of het opmerkelijke gebruik van condooms ook in België populair wordt.