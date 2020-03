Apple moet boete betalen aan eigenaars van oudere iPhones

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple is akkoord gegaan met een gigantische boete voor het trager maken van oudere iPhones. Ze moeten gebruikers van bepaalde toestellen vergoeden.

Eind 2017 klaagden heel wat iPhone-gebruikers dat hun toestel opvallend trager werkte en de batterij sneller leegliep. Apple werd ervan beschuldigd oudere iPhones opzettelijk te vertragen door updates van het besturingssysteem iOS.

Minnelijke schikking

Het bedrijf ontkent dat het de toestellen bewust saboteerde om mensen sneller een nieuw toestel te laten kopen, maar gaat wel akkoord met een minnelijke schikking om bijkomende gerechtskosten te vermijden. Die boete kan oplopen tot 500 miljoen dollar. Apple moet Amerikaanse gebruikers van de iPhone 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus of de iPhone SE die op 21 december 2017 draaiden op het besturingssysteem iOS 10.2.1 of een latere versie bijgevolg 25 dollar (22,5 euro) betalen.