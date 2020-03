Waar let je op bij het kopen van zonnepanelen?

Het is wel duidelijk dat zonnepanelen ontzettend populair zijn. Dit is natuurlijk ook logisch want je bespaard op je energierekening, je draagt bij aan een beter milieu, en zelfs je huis wordt meer waard. Wel zijn er een aantal dingen waar je goed op moet letten als je zonnepanelen gaat kopen. Het komt namelijk voor dat mensen zonnepanelen laten plaatsen en dat het rendement niet optimaal is door verschillende factoren. Daarom vertellen wij je precies waar je op moet letten bij het kopen van zonnepanelen.

De capaciteit van de zonnepanelen

Er zijn verschillende soorten zonnepanelen te krijgen als we kijken naar de capaciteit. Hier moet je goed op letten als je zonnepanelen gaat vergelijken. Het kan namelijk zo zijn dat bij de ene leverancier de zonnepanelen goedkoper zijn, maar dat hierdoor ook de opbrengst lager is. Zorg dus dat je dit altijd goed checkt want dit kan behoorlijk veel schelen. Kijk eerst welke capaciteit je wilt, en zoek vervolgens een leverancier met een goede prijs en een nette service.

Het dak

Helaas is niet ieder dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierdoor kan het zijn dat het rendement niet optimaal is waardoor je beter geen zonnepanelen kunt laten plaatsen of eerst wat aanpassingen moet doen. Ben je benieuwd of jouw dak geschikt is? Wij hebben op een rijtje gezet waar je dak aan moet voldoen en wanneer het rendement optimaal is.

Een hellingshoek van 35 graden is perfect.

Let goed op de schaduw van omliggende bomen of gebouwen, dit zorgt voor een lager rendement.

De zonnepanelen kun je het beste richten op het zuiden, dan is de opbrengst het hoogst.

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig

Je ziet soms grote woningen met ontzettend veel zonnepanelen op het dak. Misschien is dit voor zo’n groot huis ook wel nodig, omdat zij met veel mensen zijn en veel verbruiken. Daarentegen is het voor jou misschien wel helemaal niet nodig om zoveel zonnepanelen te plaatsen. Kijk dus altijd naar je verbruik, en vervolgens hoeveel zonnepanelen je nodig hebt.

De installatie

Naast de prijs van de zonnepanelen zelf, heb je in sommige gevallen ook nog te maken met de installatiekosten. Bij de ene leverancier is dit al in de prijs in berekend en bij de ander niet. Vraag dit dus altijd na, want dat kan een hoop schelen. Zorg er altijd voor dat je verborgen kosten direct inzichtelijk maakt.