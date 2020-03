Opnieuw hikers gered in Alaska na bezoek aan beroemde bus uit ‘Into the Wild’

Vijf Italiaanse hikers zijn via een reddingsoperatie geëvacueerd uit de wildernis in Alaska nadat ze een bezoek hadden gebracht aan de verlaten bus uit het boek en de film ‘Into The Wild’.

Vorige week zaterdag kregen de hulpdiensten een alert over een “medisch noodgeval”. De brandweer van Tri-Valley rukte uit met sneeuwmachines en lokaliseerde de groep op 21 kilometer van het beroemde Stampede Trail; het pad dat de Amerikaanse avonturier Chris McCandless in april 1992 nam, om enkele maanden later ergens op de rechteroever van de rivier Sushana een hongerdood te sterven in de verlaten Fairbanks Bus 142, later bekend als de ‘Magic Bus’. Zijn verhaal werd vier jaar later verteld in een boek, dat in 2007 verfilmd werd door Sean Penn.

Pelgrimstocht voor trekkers

Een van de hikers werd behandeld voor ernstige bevriezing van zijn voet. Volgens de brandweercommandant had het groepje hikers overnacht in het gebied, in temperaturen tussen 5 en 10 graden. Het pad van 32 kilometer lang dat de hikers volgden groeide na de bestseller en de film ‘Into The Wild’ uit tot een soort pelgrimstocht voor trekkers. Elk jaar willen waaghalzen in de voetsporen van McCandless treden, velen slagen daar niet in en moeten gered worden.

Sommigen vinden zelfs de dood: vorig jaar nog overleed een 24-jarige vrouw uit Wit-Rusland toen ze de beroemde bus trachtte te bereiken. In 2010 verdronk een 29-jarige Zwitserse hiker toen ze dezelfde rivier wou oversteken die McCandless trachtte over te steken in 1992. Toen die laatste zag dat een veilige oversteek onmogelijk was door de hevige stroming keerde hij terug naar de bus, waar hij een maand later overleed.