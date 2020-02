Brandweer rukt meer dan duizend keer per dag uit in Vlaanderen

De brandweer in Vlaanderen is in 2019 meer dan 1.000 keer per dag opgeroepen voor noodsituaties. Dat melden het Netwerk Brandweer en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ze kregen kreeg vorig jaar over heel Vlaanderen 370.900 oproepen te verwerken.

De Vlaamse brandweer kreeg vorig jaar meer dan 1.000 keer per dag een oproep. Situaties waar een brand bij kwam kijken vormden hier maar 5,4% van. Hieronder verstaan de twee organisaties alle soorten brandmeldingen: binnen, buiten, automatische brandmeldingen en controletaken.

Het aantal oproepen hangt enorm af van plaats tot plaats. De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen hadden het meeste brand-gerelateerde incidenten. De twee provincies kregen elk twee keer meer oproepen binnen dan Vlaams-Brabant.

Ziekenwagens

Het grootste deel (53,5%) van de oproepen waren voor ziekenwageninterventies. Dagelijks waren er 543 ritten of 198.357 per jaar. Andere veel voorkomende incidenten waren stormschade, wateroverlast en wespenverdelging (21,9%). Vooral in de zomer en het najaar waren er enorm veel wespen actief en moest de brandweer vaak uitrukken. Ook voor auto-ongevallen en bevrijdingen (19,2%) werd er vaak gebeld.

Om al die oproepen te kunnen verwerken, telt Vlaanderen meer dan 12.000 personeelsleden bij de brandweer. Voor een vierde van hen (25%) is het hun hoofdberoep. Het merendeel bestaat uit vrijwilligers (70%). De overige 5% zijn administratieve personeelsleden.