Johnny Depp stuurde agressieve sms’jes: “Ik wil Amber verdrinken en verbranden”

Acteur Johnny Depp stuurde in 2013 sms’jes naar een vriend waarin hij schreef zijn inmiddels ex-vrouw Amber Heard te willen ‘verbranden’ en ‘verdrinken’. Dat werd bekend tijdens de hoorzitting in Londen in de rechtszaak tussen Depp en de Britse boulevardkrant The Sun. De acteur klaagde de krant aan omdat die een artikel met de kop: ‘Depp: a wife beater’, publiceerde.

De omstreden sms’jes stuurde Depp naar collega-acteur Paul Bettany. Eén van de berichtjes was wel erg expliciet: “Laten we haar verdrinken voor we haar verbranden!!! En dan zal ik seks hebben met haar verbrand lijk om zeker te zijn dat ze dood is.”

“Een kwade klootzak”

The New York Post schrijft dat alcoholgebruik een rol speelde in zijn heftige berichten. “Ik heb de hele nacht gedronken voordat ik Amber ging ophalen om naar Los Angeles te vliegen”, schreef Depp in andere sms’jes. “Het was heftig, man. Ik had dagen niet gegeten, een halve fles whiskey, tientallen wodka’s met Red Bull en twee flessen champagne gedronken en pillen geslikt. Wat krijg je dan als je op een vliegtuig stapt? Een kwade klootzak die iedereen beledigt die in de buurt komt. Ik ben er klaar mee.”

De 33-jarige Amber Heard begon in 2016 een rechtszaak tegen haar ex-man wegens mishandeling. Onlangs kwam naar buiten dat het geweld ook van Heards kant kwam en zij hem zou hebben geslagen. Daarvoor klaagde de acteur haar aan. In februari dook een audiofragment op waarin Heard vertelt een gevecht met haar ex-man te zijn gestart.