Dit zijn de vijf meest sexy pakjes voor een erotisch rollenspel

Kostuums zijn niet alleen leuk voor carnaval, ook in de slaapkamer kunnen ze goed van pas komen. Een Brits onderzoek heeft aangetoond dat koppels die wat meer passie in bed willen, vaak sexy ensembles aanschaffen voor een rollenspel. Wij sommen op wat de populairste pakjes zijn.

De bevindingen, opgevraagd door End of Tenancy London, tonen aan dat de meeste koppels (94,4%) het leuk vinden om zich te verkleden en dat 83,3% het opnieuw zou doen. Maar het ene kostuum wakkert al sneller de passie aan dan het ander.

Top vijf

Aan het onderzoek namen 1.451 mensen deel. De onderzoekers konden aan de hand van hun antwoorden een top vijf samenstellen:

Op de vijfde plaats vinden we de agent en onze superhelden. Er zijn dus mensen die niet alleen naar ‘Captain America’ of ‘Wonder Woman’ willen kijken. Nee, ze moeten ook in hun bed belanden. Let wel op dat als je je verkleedt als Wolverine, je nogal scherp uit de hoek kan komen.

Op plaats vier vinden we een klassieker: het schooluniform. Het zijn vooral vrouwen die het sexy schooluniform aantrekken: denk aan een kort rokje, hemdje en kniehoge kousen. De stoute professor of strenge directeur is ook erg in trek en kan zowel door mannen als vrouwen uitgevoerd worden. De bronzen medaille is voor een andere held, de brandweerman, gevolgd door de Playboy bunny.

De hoofdprijs wordt weggekaapt door… het kamermeisje. Een op de vijf participanten gaven de voorkeur aan deze outfit. Wat is jouw favoriet?