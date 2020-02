BIZAR. Vrouw vestigt wereldrecord door 108 bioscoopbezoeken aan ‘Bohemian Rhapsody’

Een Australische cinefiel heeft het Guinness World Record bemachtigd van meeste bioscoopbezoeken aan één film, namelijk aan ‘Bohemian Rhapsody’. Joanne Connor uit Redcliffe ging maar liefst 108 keer kijken naar de verfilmde biografie van de Engelse rockband Queen sinds de film in 2018 uitkwam.

De film heeft een speeltijd van 2 uur en 13 minuten, wat betekent dat Connor in totaal zo’n 240 uur – of tien dagen – gespendeerd heeft aan het bekijken van de film in de bioscoop. En dat is nog niet alles: de vrouw bekeek de film nog eens 291 keer thuis. “Ik bekijk het elke avond”, vertelt ze aan radiozender ABC Radio Brisbane. “Ik kreeg de DVD vorig jaar in februari. Ik hou heel nauwgezet een dagboek bij, en daaruit blijkt dat ik de film al 291 keer thuis bekeken heb.” En nog is ze de film niet beu: “Ik blijf kijken, wat er ook gebeurt.”

“Fabuleuze film”

De vrouw kent de film intussen van a tot z uit het hoofd. “Als ik hem met anderen bekijk, zeggen die altijd dat ik de tekst niet luidop moet uitspreken met de personages”, klinkt het. Volgens haar krijgt ze na zoveel kijkbeurten nog steeds datzelfde euforische gevoel als toen ze de film voor de eerste keer zag. “Ik hou van elke minuut. Het is een fabuleuze film.”

Mevrouw Connor was zelfs geen fan van Queen toen ‘Bohemian Rhapsody’ uitkwam, maar “werd verliefd” op de prent toen ze voor het eerst ging kijken. Eerder deze maand mocht de vrouw Queen-leden Brian May en Roger Taylor backstage ontmoeten tijdens een concert in Brisbane. De twee hadden gehoord over het opmerkelijke record van Connor, en bezorgden de vrouw de droom van elke Queen-fan.