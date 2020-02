VIDEO. Kim en Kourtney Kardashian gaan op de vuist: “Waarom moet je altijd zo’n attitude hebben?”

Dat de beroemde Kardashian-clan niet altijd overeenkomt, weten we al langer, maar in het nieuwe seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ maken de zussen het wel heel bont. In de trailer zien we hoe Kim en Kourtney elkaar te lijf gaan.

De realityreeks ‘KUWTK’ is al aan haar achttiende seizoen toe. De serie verschijnt op 26 maart terug op de buis en daar hoort natuurlijk een spannende trailer bij.

Bemoeial

Het scheelde echter niet veel of Kourtney was uit de serie geschrapt. De oudste zus wilde namelijk niets delen over haar liefdesleven, en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Kim en Khloé. In de trailer zien we hoe er een ruzie ontstaat met heel wat verwijten. “Waarom moet je altijd zo’n attitude hebben?”, haalt Khloé uit Kourtney. “Dan moet je je maar niet moeien met zaken die niet de jouwe zijn”, antwoordt ze. “Praat er dan niet over waar ik bij sta.”

Het blijft echter niet bij woorden. In beelden die volgen zien we hoe Kim en Kourtney elkaar in de haren vliegen en zelfs slaan met waterflessen. Het belooft dus weer een spannend seizoen te worden.