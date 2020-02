Stewardess ontslagen omwille van klein beetje overgewicht

Een stewardess van Malaysia Airlines is haar baan verloren omdat ze te veel woog. Na 25 jaar werken voor de vliegtuigmaatschappij werd ze uiteindelijk in 2017 opzijgezet omdat ze 700 gram te veel woog volgens de regels van Malaysia Airlines.

Meliesa Hassim, een stewardess, mag niet meer werken voor Malaysia Airlines. De vrouw werd in 2017 ontslagen nadat ze 61,7 kilogram woog in plaats van 61 kilogram. Meliesa ging niet akkoord met het ontslag en trok naar een rechter. Die oordeelde deze week dat de straf terecht was, schrijft RTL Nieuws.

De ex-stewardess kreeg volgens de rechter genoeg tijd om haar gewicht terug op punt te stellen. Ze had 18 maanden lang toegang tot een afvalprogramma voordat ze definitief werd ontslagen. De Maleisische luchtvaartmaatschappij zegt dat ze regelmatig niet kwam opdagen en dat ze weing moeite deed om haar maximale gewicht van 61 kilogram te halen.

Regels voor personeel

In 2015 voerde Malaysia Airlines nieuwe regels in waar het personeel zich aan moest houden. In een bericht schreef de vliegtuigmaatschappij aan het personeel dat hun gewichtsstandaarden onderdeel zijn van het imago van het bedrijf als ‘premium airline’. Het uiterlijk van de stewards en stewardessen is onderdeel van de vliegervaring van de passagiers, stellen ze. “Met dit beleid krijgen we een gezondere crew, die een imago hooghoudt dat past bij het beste personeel ter wereld.”