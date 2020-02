Wie tijd besteedt aan vrijwilligerswerk, bij bijvoorbeeld een sportvereniging, verzorgingstehuis of kerk, is een gelukkiger mens. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er moet gestofzuigd worden, de kinderen moeten naar de toneelles en hockey, de hond moet uitgelaten worden en dan moet er ook nog een voedzame maaltijd op tafel staan. Denk je dat je geen tijd hebt voor vrijwilligerswerk? Overweeg het toch nog maar een keer, want vrijwilligerswerk maakt je gelukkiger.

Naast het feit dat je anderen helpt en bijdraagt aan de maatschappij, blijkt uit cijfers van het CBS dat vrijwilligerswerk ook voordelen heeft voor jezelf. Voor het onderzoek werden van 2013 tot en met 2018 gegevens verzameld van ruim 45.000 personen van 15 jaar en ouder. Bijna de helft van deze groep Nederlanders gaf aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger in te zetten.

Van alle vrijwilligers zegt 91% gelukkig te zijn, terwijl dat aantal bij niet-vrijwilligers blijft steken op 85%. Sterker nog, onder de vrijwilligers beoordeelt 2,1% hun leven met een 5 op 10 of lager. Bij niet-vrijwilligers is dat het dubbele: 4,2%. Dus, concludeert het onderzoek, zijn vrijwilligers over het algemeen gelukkiger. “Ze zijn meer tevreden met hun eigen leven, sociale contacten en psychische gezondheid, en scoren ze hoger op de persoonlijke welzijnsindex”, aldus de onderzoekers van het CBS.

Vergrijzing

Maar hoe vind je een vrijwillige job die bij jou past? Volgens Mark Molenaar, communitymanager bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), is er altijd behoefte aan extra vrijwilligers. “Er is steeds meer te doen. Denk bijvoorbeeld maar aan de vergrijzing en tekorten in de zorg”, zegt hij. “In elke gemeente en op elk vlak is er vrijwilligerswerk te doen. Bel de lokale vrijwilligerscentrale en vraag wat de mogelijkheden zijn. Of vraag eens aan vrienden wat zij aan jou waarderen. Bij die kwaliteiten kan je passend vrijwilligerswerk vinden.”

Molenaar kan niet genoeg benadrukken dat vrijwilligerswerk een belangrijke bron van geluk en plezier kan zijn naast je dagelijkse job. “Vraag rond, kijk om je heen in de buurt, stap op mensen af en ga ervoor. Vrijwilligers zijn onmisbaar.”

Bron: Metro Nederland