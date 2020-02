VIDEO. Zandstorm zorgt voor grote hinder op Canarische Eilanden

Niet enkel bij ons is er storm, ook op de Canarische Eilanden kregen ze dit weekend te maken met hevige windstoten. Door de rukwinden uit de Sahara waaide het zand over de Atlantische Oceaan naar de Spaanse eilanden. De zandstormen zorgden voor hinder op Lanzarote, Gran Canaria en Tenerife.

Afgelopen weekend was niet alles even zichtbaar op de Canarische Eilanden. De hevige winden vanuit de Sahara in Noord-Afrika zorgden voor zandstormen. Die bliezen zand over de Atlantische Oceaan naar Gran Canaria, Lanzarote en Tenerife. Hierdoor kleurde de lucht op de eilanden oranje.

Door het slechte zicht en de hevige windstoten tot 120km/uur werden vluchten van en naar de Spaanse eilanden afgelast of omgeleid naar Agadir in Marokko. De afgelopen dagen werden al meer dan 800 vluchten geschrapt en dat kwam niet goed uit aangezien de drie eilanden tijdens de krokusvakantie zeer populair zijn voor toeristen. Ze trekken er graag naartoe om te genieten van de zomerse temperaturen.

Door de hevige windstoten werden tal van evenementen uitgesteld. Zo is er afgelopen weekend niet gevoetbald en zijn activiteiten rond carnaval afgelast. Vandaag nam de storm in kracht af waardoor het luchtverkeer sinds deze middag weer goed verloopt.

The Canary Islands have been engulfed by an ‘apocalyptic’ sandstorm carrying clouds of red dust from the Sahara.

Flights have been grounded for the foreseeable future due to poor visibility.

To read more, click here: https://t.co/qMrXkOkLBe pic.twitter.com/YHaKitxpSI

— Sky News (@SkyNews) February 24, 2020