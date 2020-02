VIDEO. Smakken achter de camera levert deze YouTubester veel geld op

Je ergert je misschien aan mensen die luid smakken als ze eten. Voor Zach Choi is daar niets speciaal aan. De Amerikaanse YouTuber maakt video’s waarin hij eet. Met zijn micro neemt hij alle klanken die uit zijn mond komen op. Je vraagt je vast af wie daar nu naar kijkt? Wel, zijn filmpjes zijn razendpopulair. Hij verdient er zelfs veel geld mee.

De Amerikaan Zach Choi plaatst elke dag een video online waarin hij eet. Iedere dag is het wat anders, van noodles en hamburgers tot kip. Tijdens zijn opnames praat hij niet, het enige wat hij doet is koken en eten. Met zijn zeven miljoen abonnees bereikt hij heel wat mensen over heel de wereld en hoe meer personen naar zijn filmpjes kijken hoe meer geld hij eraan verdient. Zo haalde Choi in januari een som van 1,1 miljoen euro binnen met zijn eetvideo’s. Daarmee is hij op dit moment één van de bestbetaalde YouTubers. Choi is lang niet de enige die dit soort opnames maakt. Het wordt zelfs steeds populairder bij jongeren.

Waarom kijken?

Mensen kijken naar dit soort video’s omdat ze willen genieten van het krakgeluid. Het genre wordt ook wel ASMR genoemd. ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response en alles draait om het prettige gevoel dat ontstaat in je hersenen bij het horen van bepaalde prikkelende geluiden. Al geniet niet iedereen evenveel van de klankjes. Wat voor de ene persoon een genot is, is voor de andere een nachtmerrie.