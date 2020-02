VIDEO. Man die wou bewijzen dat aarde plat is, sterft na crash met raket

Een Amerikaan die wou bewijzen dat de aarde plat is, heeft dat met zijn leven moeten bekopen. Hij crashte met een zelfgemaakte raket in de woestijn van Nevada.

‘Mad’ Mike Hughes geloofde in de ‘flat-earther’-theorie en was er dus rotsvast van overtuigd dat de wereld niet rond is. Om dat te bewijzen wou hij met een zelfgemaakte raket naar een hoogte van 1.500 meter vliegen om zo foto’s te maken van onze ‘platte’ aarde.

Maar bij de lancering liep het grondig mis en luguber genoeg zijn er beelden van de crash. Daarop is te zien hoe de parachute veel te vroeg wordt gelost, waardoor Hughes nooit meer veilig de grond zou kunnen bereiken.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

Bij de lancering was ook een cameraploeg aanwezig van The Science Channel, dat werkt aan de reeks ‘Homemade Astronaut’. In een tweet laat de zender weten dat “hij zijn droom aan het vervullen was”.

Michael ‘Mad Mike’ Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020