Zo verwijder je je opnames van Alexa

Virtuele assisten zijn alomtegenwoordig en maken ons dagelijks leven (nog) een beetje makkelijker. Of je nu wil weten wat voor weer het morgen wordt of wie de eerste president van Frankrijk was: de vraag stellen volstaat om een antwoord te krijgen. Een van de meest populaire assisten is Alexa, ontwikkeld door Amazon.

Alexa staat je bij doorheen heel de dag en de meeste gebruikers stellen haar dagelijks duizend-en-een vragen. Daar is niets mis mee, maar steeds vaker worden er vragen gesteld bij hoe privé je privéconversaties nog zijn met Alexa erbij. Amazon maakt namelijk gebruik van de opnames om de assistente te verbeteren – niet alleen je vragen aan Alexa, maar ook andere gesprekken kunnen opgenomen worden. Voormalig Amazon-topman Robert Fredrick gaf in een interview met BBC bijvoorbeeld aan dat hij Alexa volledig uitschakelt als hij een intiem gesprek wil voeren. Dat zorgde – terecht – voor de nodige verontwaardiging.

Privacy

Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Er bestaat namelijk een manier om al je stemopnames te wissen. Daarvoor heb je de Alexa-app nodig, waar je in het menu op ‘Settings’ klikt. Ga vervolgens naar ‘Alexa Privacy’ en klik door naar ‘Review Voice History’. Vervolgens krijg je alle opnames te zien die Alexa heeft gemaakt, ook die die niet voor haar virtuele oren bedoeld waren. Je kan de opnames één per één of allemaal tegelijk verwijderen. Handig als je op je privacy gesteld bent en liever niet wil dat het apparaat je conversaties bewaard. Zoals gezegd worden de opnames gebruikt om de prestaties van Alexa te verbeteren, zowel op kleine als op grote schaal. Als je voortdurend elk gesprek met haar verwijderd, kan het dus gebeuren dat je virtuele assistente minder goed op jouw stem is afgesteld. Aan jou om te beslissen wat je het belangrijkste vindt.