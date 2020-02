VIDEO. Sandra Kim brengt samen met oud-winnaars medley tijdens Eurosongfestival

Sandra Kim, winnares van 1986 op het Eurovisiesongfestival in Noorwegen, gaat samen met zes andere oud-winnaars een medley brengen van hun winnende lied tijdens de finale in Rotterdam. Voor onze enige Belgische winnaar is dat het bekende ‘J’aime la vie’.

Rotterdam, organisator van het volgende Eurovisiesongfestival, wil voor de 65-verjaardag van het festival uitpakken met een medley van winnaars uit de vorige edities. Eén van die winnaars is onze landgenote Sandra Kim, winnares in 1986 in Noorwegen met het lied ‘J’aime la vie’. Ze zal bijgestaan worden door zes andere oud-winnaars uit de afgelopen jaren.

Andere deelnemers

Naast Sandra Kim doen ook de Nederlandse winnaars Duncan Laurence (‘Arcade’ in 2019), Lenny Kuhr (‘De troubadour’ in 1969) en Getty Kaspers van Teach-In (‘Ding-A-Don’ in 1975) mee. De winnaar uit 2009 Alexander Rybak uit Noorwegen zal eveens van de partij zijn met zijn nummer ‘Fairytale’. Ook de Italiaanse Gigliola Cinquetti (‘Non ho l’età’ in 1964) en het Ierse duo Paul Harrington & Charlie McGettigan (‘Rock ‘n’ Roll Kids’ in 1994) zullen aanwezig zijn op het podium. Samen zullen ze ieder een stuk van hun lied zingen en zo tot één geheel brengen. Hopelijk zien we naast Sandra Kim ook onze Belgische vertegenwoordigers van dit jaar op het podium tijdens de finale met ‘Release me’ van Hooverphonic.