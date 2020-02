Dit lichaamsdeel laat Mark Zuckerberg föhnen voor elke speech

Volgens een recent uitgebracht boek zou Mark Zuckerberg een haardroger gebruiken voor elke speech – maar niet voor zijn haar. De Facebook-CEO en multimiljardair zou “verteerd zijn door zijn publiek imago”.

Dat Mark Zuckerberg hevig kan transpireren, wisten we al – of dat nu komt omdat het Amerikaanse parlement hem het vuur aan de schenen legt over alle afgelopen Facebook-schandalen of niet. In het boek ‘Facebook: The Inside Story’ beweert schrijver Steven Levy dat Zuckerberg zo veel last heeft van angstzweet dat enkele communicatiemedewerkers zijn oksels met een haardroger moeten droogblazen voor elke grote speech.

Verteerd

Bloomberg News schrijft in een recensie van het boek dat de 35-jarige multimiljardair “verteerd is door zijn publieke imago”. Daarom zou hij ervoor zorgen dat zijn beroemde grijze t-shirts altijd kurkdroog zijn voor hij het podium opgaat. Een woordvoerder van Facebook verklaarde aan Business Insider dat hij “niet gelooft dat dit waar is”. “Moest het zo zijn, dan zou het op verzoek zijn van ons communicatieteam gebeuren”, aldus de woordvoerder. “Maar natuurlijk kan iedereen die ooit een grijze t-shirt droeg er zich wel iets bij voorstellen”, voegt hij nog toe met een kwinkslag.

Ben Crabbé is bij deze ook ingelicht.