Doe jij weleens een kakske in de douche? Je bent niet alleen

Ben jij een van die mensen die moeten kokhalzen als ze horen dat anderen weleens plassen in de douche? Dan zal dit nieuws je ongetwijfeld geen plezier doen. Volgens een nieuwe studie zou maar liefst een op de dertig mensen ooit al een kakske hebben gedaan in de douche.

Het lijkt zo simpel. Je bent in de badkamer, voelt dat er een nummer twee aankomt, gaat op het toilet zitten et voilà. Een kind kan de was doen. Toch blijkt zelfs deze simpele routine te moeilijk voor sommigen.

Verstopte buizen

QS Supplies ondervroeg 1.010 Britten en Amerikanen over hun douchegewoonten en tijdens die enquête kwam een wel zeer smerige waarheid bovendrijven. Niet minder dan 30 ondervraagden gaven aan dat ze weleens een kakske hadden gedaan terwijl ze onder de douche stonden. De mens is dus niet alleen een lui, maar ook een vuil beestje. Ben je zelf een van de daders, dan denk je in het vervolg toch maar beter twee keer na vooraleer je je darmen de vrije loop laat. Rob Gallon, directeur van North Staffs Utility Services, vertelt namelijk aan Metro UK dat het gebruik niet risicoloos is. De afvoerpijp van de douche is nu eenmaal niet gemaakt om een dergelijke vracht te vervoeren en de kans dat je nadien te maken krijgt met verstopping – niet van je darmen, maar van je afvoerbuizen – is groot. En leg maar eens uit aan de loodgieter waarom er kaka in de afvoer zit…