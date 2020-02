Seks in tempel zou koppel zuur kunnen komen te staan

De autoriteiten van Myanmar zijn op zoek naar een stel dat seks zou hebben gehad in een tempel en vervolgens de beelden online plaatste. Het gaat om een Italiaans koppel dat de beelden intussen alweer verwijderd heeft.

Een Italiaans koppel zou tijdens een bezoek aan een tempel in Bagan in Myanmar gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om een standje uit te proberen. Het paar filmde bovendien de avonturen en plaatste ze achteraf op het internet. Intussen is de video alweer van het internet gehaald.

Het was de afdeling archeologie van Myanmar die meteen alarm sloeg nadat surfers de beelden hadden ontdekt. Nadien deed Aung Aung Kyaw, de verantwoordelijke voor de afdeling archeologie in Bagan, melding bij het gerecht over de feiten van de twee toeristen. Zo’n avonturen kunnen een celstraf van twee jaar opleveren. Op het account van de twee Italianen op de pornosite ‘Pornhub’ omschrijven ze zich als 23-jarigen. Hun namen staan er niet bij vermeld. Intussen zijn de beelden van het account verwijderd, maar wordt het stel wel gezocht.

Toeristen en Boeddhisme

Het is niet de eerste keer dat toeristen te maken hebben met de strenge regels omtrent het boeddhisme. Vier jaar geleden werd een Spanjaard het land uitgestuurd nadat hij met een tattoo van Boeddha werd gespot op zijn been. Nog eens twee jaar eerder werd een man uit Nieuw-Zeeland opgesloten nadat hij het hoofd van Boeddha gebruikte met een koptelefoon op als reclame voor zijn nieuwe bar.