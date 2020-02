Na Ciara en Dennis, komen Ellen en Francis je weekend vergallen

Ons land wordt al twee weekends op rij geteisterd door hevige stormen. Eerst was er Ciara, met rukwinden tot wel 115 kilometer per uur, en daarna haar kleine broertje Dennis die aan 108 kilometer per uur raasde. Komend weekend mogen we weer twee ongewenste bezoekers verwachten: Ellen en Francis.

Vooral de Aalsterse carnavalisten vrezen het slechte weer. “Maar we kunnen nu moeilijk voorspellen hoe de stormen zich zullen ontwikkelen”, aldus weerman Frank Duboccage aan Het Laatste Nieuws. “Vandaag lijken de stormen al afgezwakt. Gisteren hadden we het nog over windstoten tot 90 km/uur, vandaag tot 80 km/uur. Dat is niet genoeg om over een storm te spreken. Maar bij Dennis dachten we ook dat die niet zo sterk uit de hoek zou komen en uiteindelijk was dat wél het geval”, aldus de weerman.

Hoe dan ook zal er zowel zaterdag als zondag een piek plaatsvinden. Zaterdag onder de naam Ellen, zondag als Francis. Al zijn er ook voordelen verbonden aan al die wind. “De voorbije dagen kwam 30% van onze elektriciteitsproductie uit windturbines, terwijl dat normaal maar 8 à 10% is”, benadrukt weerman Frank Deboosere.