WTA Dubai – Clijsters zette in Dubai “stap in de goede richting”

Ondanks de 6-2, 7-6 (8/6) nederlaag tegen de Spaanse Garbine Muguruza toonde Clijsters zich maandag tevreden over haar terugkeer in het WTA-circuit. “Ik heb de indruk dat mijn team en ik hier in Dubai weer een stap in de goede richting gezet hebben. Het gevoel op de baan was goed en het niveau van de tweede set had ik op training nog niet gehaald. Jammer dat ik er geen derde uit kon sleuren.” “Ik kreeg kansen om de tweede set te winnen, maar zij verdedigde echt heel goed. Ze sloeg ook goed op, ik denk dat dat het verschil gemaakt heeft (zelf sloeg Clijsters 10 dubbele fouten). In de tweede set zat ik echt beter in de match. Ik zag de bal goed, kon haar spel lezen en domineerde soms de rally. Dat is positief voor de toekomst. Ik begrijp dat de verwachtingen nu nog gestegen zijn, maar dat is niet erg. Mijn verwachtingen zijn ook hoog.”

Als vanouds gleed Clijsters in spreidstand naar de ballen toe. “Mijn kinesist heeft me nochtans gezegd dat ik dat niet mag doen. Maar dat zit in mijn spel. Je denkt daar niet bij na, het is een automatisme. Het helpt ook om de bal nog terug te brengen, maar mijn kine heeft gelijk: ik mag er geen gewoonte van maken.”

“Hoe mijn knieën en heupen morgen aan gaan voelen, is nog afwachten. Momenteel voel ik me goed. Er zijn meisjes die veel harder slaan dan ik, maar ik heb hier alvast geleerd dat ik het ritme nog aankan en vanop de baseline was ik zeker haar gelijke. Ook de vechtlust is er nog. Toen ik in de tweede set op achterstand kwam, heb ik het hoofd niet laten hangen. Niet dat het me verbaast, maar het is goed om te weten dat ik dat nog ergens in me heb. Ja, ik ben hier blij mee.”

De volgende afspraak voor Clijsters is het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey. Dat hardcourttoernooi gaat op 2 maart van start. “Het goede gevoel van de tweede set moet ik daar mee naartoe nemen. Dat niveau moet ik proberen een volledige wedstrijd aan te houden. Daar gaan we nu op training aan werken. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we gaan er wel naar toe.”

