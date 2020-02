Britse regering onder vuur voor hoogwaterrisico

In Groot-Brittannië zal gedurende enkele dagen nog een risico op hoogwater blijven bestaan. De situatie heeft tot kritiek geleid op het rampenbeheer van de regering. De oppositiepartij Labour vraagt zich af waarom premier Boris Johnson de nationale Cobra-crisisstaf niet heeft bijeengeroepen. Meer dan 1.000 mensen moesten hun woningen verlaten. Ook vandaag zijn nog talrijke wegen en spoorwegen geblokkeerd. Storm Dennis veroorzaakte immers een hevige regenval afgelopen weekend. In enkele gebieden viel op een dag tijd evenveel regen als normaal gedurende een maand.

Vooral het zuiden van Wales is getroffen. Vele mensen zijn daar met boten in veiligheid gebracht. De bodem is daar gevaarlijk verzadigd, ook al door de passage van de vorige storm een week geleden. Er zijn honderden waarschuwingen voor hoogwater.

De nieuwe minister van Omgeving in Groot-Brittannië, George Eustice, verdedigde de regering tegen de kritiek. “We hebben gedaan wat we konden doen”, zei hij. De “aard van de klimaatverandering” is verantwoordelijk voor de omvang van de schade, stelde hij. “We zullen nooit elke individuele woning kunnen beschermen.”

Eustice werd benoemd tot minister van Omgeving bij een grote herschikking van de regering.

Bron: Belga