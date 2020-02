Aantal ongevallen bij wegenwerken stijgt fors

Het aantal letselongevallen bij wegenwerken is de afgelopen jaren gestegen van 419 in 2015 tot 500 in 2018, een toename met 19 procent. De cijfers zijn bekendgeraakt in de marge van de voorstelling door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) van de 38 snelwegwerven waar dit jaar in Vlaanderen gewerkt wordt. In 2015 werden 59 letselongevallen geregistreerd aan wegenwerken op snelwegen en 360 op andere wegen, wat een totaal geeft van 419. Dat aantal steeg in 2016 tot 469, in 2017 tot 474 en in 2018 tot 500, waarvan 77 op snelwegen en 423 op andere wegen. Uit een Europese studie blijkt dat zeven op de tien bestuurders vergeet om te vertragen langs een werf, waarmee we de slechtste leerling zijn van de klas.

Peeters riep dan ook op om de verkeerssignalisatie aan deze werken zoveel mogelijk te respecteren en ter hoogte van deze werven de snelheden aan te passen. Dit is volgens de minister niet alleen van belang voor de veiligheid van de weggebruikers, maar ook voor die van de aanwezige arbeiders. Ze waarschuwde dat Vlaanderen beschikt over een mobiele trajectcontrole en een mobiele flitspaal die van werf naar werf verhuist. Ook de federale wegpolitie zet in op snelheidshandhaving aan de werken.

bron: Belga