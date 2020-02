Disney-kindsterretje op amper 15-jarige leeftijd overleden

Disney-ster Nikita Pearl Waligwa is gestorven aan de gevolgen van een hersentumor. Het meisje mocht slechts vijftien jaar oud worden. Ze was vooral bekend van haar rol Gloria in de film ‘Queen of Katwe’ uit 2016.

Queen of Katwe is een Disney-film uit 2016 en vertelt het waargebeurde verhaal van Phiona Mutesi, een meisje uit de sloppenwijken uit Oeganda die enorm goed blijkt in schaken en hoge ogen gaat gooien op internationale toernooien. Nikita Pearl Waligwa speelde daarin de rol van Gloria, een vriendinnetje van Phiona dat haar uitlegt hoe schaken werkt.

Hersentumor

Bij de toen 11-jarige actrice werd niet lang na de opnames een hersentumor vastgesteld. Regisseur Mira Naira zette een initiatief op poten om haar behandeling in India te helpen betalen, want Oegandese dokters konden haar niet behandelen. In 2017 werd het meisje genezen verklaard, maar een jaar later werd een nieuwe tumor vastgesteld. Daaraan is ze uiteindelijk overleden. Ze werd amper 15 jaar.

Nikita’s school, Gayaza High School, tweette zondag over haar dood. “Vaarwel Nikita Pearl Waligwa. Je was een lieveling voor velen. We hebben je verloren aan een hersentumor op een verschrikkelijk jonge leeftijd. Rust in vrede schat.”