Iets in het heelal stuurt om de 16 dagen radiosignalen naar de aarde

Elke zestien dagen wordt er vanop 500 miljoen lichtjaar afstand een mysterieus radiosignaal gestuurd naar de aarde. Dat is vreemd, want de meeste van deze ‘fast radio bursts’, of FRB’s, zijn eenmalig of onregelmatig. Het is de eerste keer dat wetenschappers een regelmaat in zulke signalen ontdekken.

De wetenschap staat voor een raadsel. Al sinds 2018 ontvangt de aarde om de zestien dagen radiosignalen vanuit deep space. Dat blijkt uit een nieuw Canadees onderzoek gepubliceerd op arxiv.org. Het is de eerste keer dat deze ‘fast radio bursts’, oftewel FRB’s, op een regelmatig tijdstip worden waargenomen. Het signaal komt uit een sterrenstelsel dat ongeveer 500 miljoen lichtjaar ver ligt. Dat lijkt een enorme afstand, maar eigenlijk is dit de dichtstbijzijnde FRB die ooit is waargenomen.

Raadsel

Het is voor astronomen nog steeds een raadsel waar deze korte, hevige uitbarstingen van radiostraling vandaan komen. Ze duren meestal maar een duizendste van een seconde, maar sinds 2007 er zijn er al honderden gedetecteerd. Van die honderden weten we maar van slechts vier signalen van waar ze exact komen.

We weten nu wel waar het signaal van komt, maar we weten nog steeds niet wat het is. Het ritme van de ‘bursts’ doet vermoeden dat de bron ervan draait rond een compact object, zoals een zwart gat. Dan kan het zijn dat de flits onze planeet enkel bereikt op een bepaald punt in zijn baan. Dat zou de cyclus van zestien dagen verklaren. Het fenomeen heeft ook een naam gekregen: FRB 180916.J0158 + 65.