BIZAR. Met Valentijn kan je chocoladetruffels met ketchupsmaak kopen

Op de kleur rood na, lijken ketchup en Valentijn maar weinig met elkaar gemeen te hebben. Tot sauzenfabrikant Heinz en het Londense warenhuis Fortnum & Mason de handen in elkaar sloegen om chocoladetruffels te bedenken…met ketchup.

Liefhebbers van ketchup en chocolade kunnen hun hart ophalen de komende Valentijnsdag, of zeggen we beter ‘ValenHeinzdag’? Ketchupgigant Heinz en chocolademaker Fortnum & Mason hebben hun expertise gebundeld en creëerden negen heerlijke chocolaatjes om met je geliefde kan delen. De chocoladetruffels zijn handgemaakt en zitten verpakt in een luxueuze, hartvormige doos.

Ganache

De zorgvuldige selectie bevat zowel melk-, witte als pure chocoladetruffels, allen gevuld met een ganache van chocolade en ketchup. “De bijzondere combinatie van Heinz Tomato Ketchup en chocolade resulteert in heerlijke truffels die zowel ketchup- als chocoladeliefhebbers zullen verrassen”, aldus Fallon Gorter van KraftHeinz.

“Tijdens het ontwikkelingsproces hebben onze chocolatiers rekening gehouden met de smaakprofielen van zowel cacao als ketchup. Ze zochten daarbij naar een balans tussen romigheid en frisheid”, zo zegt dan weer Sophie Young, Inkoper van Zoetwaren bij Fortnum & Mason.

De truffels zijn te koop via de webshop van Fortnum & Mason. Voor een doosje betaal je ongeveer 23 euro. Of ze ook na Valentijn nog beschikbaar zijn, is voorlopig niet duidelijk.